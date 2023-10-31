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مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:00 ص
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة المستحقة للأشخاص  ذوى الإعاقة، حيث تتيح البطاقة لحاملها الحصول على العديد من المميزات، منها على سبيل المثال لا الحصر حق الحصول على الرعاية والتأمين الصحي، وحق الدمج في المدارس والجامعات، وحق التعيين بنسبة 5% من إجمالي الوظائف، والحصول على خصم بوسائل المواصلات المختلفة، وحق الحصول على خصومات بمراكز الشباب وبالأماكن السياحية والأثرية، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات، والأسبقية في الحصول على سكن اجتماعي، وغيرها من الخدمات التي تيسر لحاملها كثير من المزايا والخدمات.
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن حملة  حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال انتشار الحملات في المحافظات المختلفة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.
 
 






بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة

اليوم السابع بلس

التضامن

وزارة التضامن



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