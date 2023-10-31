مدير عام غرف دبى: مصر الشريك التجارى الأول لدبى بأفريقيا ونتطلع لدعم الاستثمار والتجارة

رسالة دبى - أحمد يعقوب

قال محمد لوتاه، المدير العام لغرف دبى، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعد الشريك التجارى الأول لدبى فى القارة الأفريقية، حيث أن التبادل التجارى بين مصر والإمارات فى ارتفاع مستمر، لافتاً إلى أن غرفة دبى العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبى، افتتحت خلال العام الماضى مكتباً تمثيلياً لها فى العاصمة المصرية القاهرة، بما يعزز روابط الأعمال التجارية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكداً العمل على تعزيز الشراكات بين البلدين ورفع مستوى التعاون الاقتصادى، عن طريق اللقاءات المباشرة بين الشركات والمستثمرين فى البلدين.

وأضاف المدير العام لغرف دبى، فى حوار مع "اليوم السابع" فى مدينة دبى، أنه رغم التطورات العالمية والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط تحقق معدلات نمو إيجابية، لافتاً إلى أن اقتصاد دبى حقق نسبة نمو بلغت 3.2% فى النصف الأول من العام الجارى، وتم تحقيق 5.7 مليار دولار استثمارات فى دبى خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأشار المدير العام لغرف دبى إلى العمل على دعم البنية التحتية الرقمية وتطوير الكوادر ورفع معدلات الاستثمار فى المجال الرقمى ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى لافتا إلى غرف دبى تعمل على تعزيز التجارة الدولية مع الاقتصادات الناشئة عبر التنسيق مع الغرف واللقاءات المشتركة مع المستثمرين فى تلك الدول.

وتنظم غرف دبى يومى 1 و2 نوفمبر 2023 منتدى دبى للأعمال تحت عنوان "تحول القوة الاقتصادية: دبى ومستقبل التجارة العالمية"​ حيث يجمع المنتدى دبى الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والمهتمة بعقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية.

وسيجمع المنتدى نخبة من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين العالميين في قطاعات متنوعة لإعادة رسم مشهد مستقبل الأعمال، وإجراء نقاشات ثرية حول تطوير الأعمال. ويعتبر المنتدى حافزاً مهماً للتغيير عبر توفيره منصة استثنائية للتواصل وعقد الشراكات والصفقات وتمكين قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.