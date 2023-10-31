محافظ قنا: تنسيق بين الجهات المعنية لرصد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه سيتم التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدى مرة أخرى، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين مسئول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضى والرى والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع مسئولى اللجان التى تم تشكيلها بالوحدات المحلية والمجالس القروية بالمرور الميدانى اليومى على الأراضى الزراعية، مع الاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفورى مع البلاغات الخاصة بالتعديات وعرض تقارير دورية بالموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

كما وجه الداودى، بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التى يتم رصدها على الأراضى الزراعية من خلال متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع تكثيف المرور الميدانى اليومى، والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقرى للتصدى والتعامل الفور مع التعديات فى مهدها.

وشدد الداودى، على ضرورة الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات ومواد البناء واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم مع التعديات التى يتم رصدها، مع ضرورة الحفاظ على امن وسلامة المواطنين أثناء حمالات الإزالة، لافتا أن حملات الإزالة ستكون برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمكلفين بإعداد تقارير يومية بما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة.