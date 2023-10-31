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محافظ بورسعيد يشدد على أهمية دور الجامعة لبناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:11 م
محافظ بورسعيد يشدد على أهمية دور الجامعة لبناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية اللواء عادل الغضبان يستقبل رئيس جامعة بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد محافظ بورسعيد، على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.
 
وشدد المحافظ علي أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرًا إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.
 
جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد.
 
وأضاف بأن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الاحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالانجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.
 
 
اللواء عادل الغضبان يستقبل رئيس جامعة بورسعيد (1)
اللواء عادل الغضبان يستقبل رئيس جامعة بورسعيد (1)

اللواء عادل الغضبان يستقبل رئيس جامعة بورسعيد (2)
اللواء عادل الغضبان يستقبل رئيس جامعة بورسعيد (2)

 







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محافظ بورسعيد يشدد على أهمية دور الجامعة




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