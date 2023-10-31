محافظ الجيزة يراجع وزن الرغيف خلال زيارة مفاجئة لأحد المخابز.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، في زيارة مفاجئة، أحد المخابز بشارع المطار بالمنيرة الغربية، للتأكد من التزامه بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز المدعم.

وتابع محافظ الجيزة، انتظام سير العمل داخل المخبز، وحرص على مراجعة وزن رغيف الخبز، كما أجرى حوارً مع المواطنين للتعرف منهم عن مدى رضائهم عن الخبز المقدم لهم وجودته، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز.

وشدد محافظ الجيزة خلال الزيارة، على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.

ووجه محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.