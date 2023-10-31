محافظ الجيزة يتفقد سلاسل تجارية فى العجوزة للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، عدد من السلاسل التجارية بشارع السودان بحي العجوزة، للتأكد من الالتزام بأسعار مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الأساسية، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واستمع محافظ الجيزة إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية بالسلاسل التجارية مثل "الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

ويُذكر أن المبادرة تتضمن 7 سلع أساسية وهي "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، واللحوم والدواجن والبيض، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوهة إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.