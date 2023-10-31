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محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل.. فيديو

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:06 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل.. فيديو محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل
كتبت – مرام محمد

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة السكة الحديد ببشتيل، حيث تنفذ وزارة النقل الاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاح المحطة خلال أيام.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضارى للقطاع بالكامل.

تقع محطة قطارات صعيد مصر فى منطقة بشتيل بالقرب من محور 26 يوليو بالجيزة، على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدان، تم تنفيذها على مستوى عالمى من الخدمات فهى محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعونى تشبه المتاحف المصرية القديمة وتتميز بالبهو الضخم والأعمدة الضخمة والمسلات الفرعونية والنقوش الفرعونية التى تزين جدرانها.

تضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالى ( أسوان/إسكندرية - المناشى - البضائع) حيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.







محطة قطارات الصعيد ببشتيل

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