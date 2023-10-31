محافظة كفر الشيخ تحصر التعديات لاتخاذ الإجراءات القانونية

يعقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ لحصر جميع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، فى نطاق مراكز ومدن المحافظة، ووضع أولويات الإزالة لتلك التعديات.

يحضر الاجتماع عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات الأمنية، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المسئولين المعنيين.

وطالب سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، خلال خطاب أرسله لرؤساء المراكز والمدن، حضور الاجتماع شخصيًا دون الإنابة، مع إحضار الحصر المطلوب موضحًا به التعدى ونوعه ومساحته وتبعية التعدى وبيانات المتعدي.