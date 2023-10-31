مجلس جامعة القاهرة: تخصيص جزء من قصر العينى الفرنساوى لتقديم خدمات مجانية

أعلن مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت عن تخصيص جانب من مستشفى قصر العينى الفرنساوى لتقديم خدمات مجانية للمرضى غير القادرين ووضع ضوابط منظمة لها فى إطار التوجه الإنسانى لجامعة القاهرة، ووجه الدكتور الخشت باستمرار تقديم الدعم للفرنساوى من الجامعة والمستشفيات الجامعية لتقديم افضل خدمة طبية.

وكان عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفى مستهل الاجتماع، دعا الدكتور محمد الخشت أعضاء المجلس للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، والدعاء لهم بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته، معربًا عن شعوره بالحزن والأسى لما يحدث فى قطاع غزة، ومناشدا المجتمع الدولى باسم جامعة القاهرة للقيام بواجباته فى إيقاف هذه الحرب ودعم القضية الفلسطينية وحل اقامة الدولتين وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم وفتح مسارات الإغاثة الانسانية إلى اقصى مدى ممكن.