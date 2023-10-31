لقاء توعوى بمديرية التعليم فى بنى سويف حول أهمية ترشيد استهلاك المياه

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف برئاسه المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة بالشركة لقاء توعوى بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف بحضور عدد من اتحادات طلاب المدارس، فى إطار التعاون بين كافة الجهات لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، والسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع، والتأكيد على الدور اﻹيجابى للطلاب نحو الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها.