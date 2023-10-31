ونشرت مهمة /UNIFIER/ العسكرية الكندية المصممة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية ، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر كيفية تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد والذي يوفر للجنود الأوكرانيين تدريبًا عسكريًا مصممًا خصيصًا لتلبية متطلبات التدريب التي حددتها القوات المسلحة الأوكرانية لتعزيز فعاليتها القتالية.

يذكر أن أفراد القوات المسلحة الكندية قاموا بالفعل بتدريب أكثر من 38 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء عملية /UNIFIER/ في عام 2015، وبعد بدء التدخل العسكري الروسي واسع النطاق، غادر المدربون الكنديون أراضي أوكرانيا، ولكن في غضون بضعة أشهر تم استئناف التدريب في بريطانيا العظمى وبولندا ولاتفيا.

يشار إلى أن عملية /UNIFIER/ هي مهمة تدريب عسكري تابعة للقوات المسلحة الكندية بدأت في عام 2015 استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا.