كامل الوزير: الإعلان عن موعد تشغيل مونوريل العاصمة بمعرض النقل 5 نوفمبر

كتب سيد الخلفاوى تصوير خالد كامل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أن وزارة النقل اتمت التجهيزات لانطلاق النسخة الخامسة لمعرض النقل، تحت شعار توطين صناعة النقل بمصر، حيث تنطلق فاعليات المعرض فى 5 نوفمبر القادم بحضور رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، ان المعرض فى السنوات السابقة مما دفعنا لاقامة المعرض سنويا لتوضيح وعرض التطور السريع فى وسائل النقل بمشاركة الشركات العالمية، ويقام المعرض فى اطار الاهتمام غير المسبوك بقطاع النقل والذى يسهم قى التنمية التى تنفذها الدولة.

وأوضح ان المعرض يشمل اصطفاف فى الساحة الخارجية للوسائل الحديثة بمشروعات النقل منها المونوريل والمترو والقطار السريع والقطارات وشاحنات وغيرها، بالإضافة الى جناح الوزارة لعرض اهم المشروعات الجديدة، كما يشمل المعرض قيام الرئيس السيسي بإذن تشغيل المرحلة الثابثة لمترو الانفاق بالخط الثالث ومونوريل العاصمة الادارية وبعض الابراج الخاصة بالإشارات بالسكة الحديد، كذلك سيتم عقد لقاء مع الشركات العالمية التى تنفذ مشروعات بمصر.

كما سيعقد ورش، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لاقامة مشروعات جديدة، وسيشهد المعرض ساحة لعرض ابتكرات الطلاب فى مجالات النقل بمشاركة طلاب الجامعات.

وتم التنسيق مع جهاز النقل البرى لتوفير وسائل خطوط اتوبيس لنقل الركاب وزوار المعرض من ميادين القاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات والعواصم القريبة من القاهرة، وذلك من والى المعرض لتسهيل نقل الزوار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة .

وفى السياق أكدت وزارة النقل أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما اعدته وزارة النقل لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة، ومن المقرر أن يقام المؤتمر من 5 ل 8 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم.