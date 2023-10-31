اليوم السابع
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قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى تنطلق إلى معبر رفح اليوم .. صور

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:09 م
قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى تنطلق إلى معبر رفح اليوم .. صور قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى
كتب لؤى على

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انطلقت اليوم الثلاثاء،  قافلة مساعدات وزارة الأوقاف المصرية إلى معبر رفح تحمل 200 طن سلع غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في قطاع غزة.
 
هذا وستنطلق غدًا الأربعاء، القافلة الثانية محملة بخمسين طن لحوم لأهالينا في القطاع، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم وأن يفرج همومهم وأن يشفي مصابيهم وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته.
 
قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى 1
قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى 

قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى 2
قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى 

قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى 3
قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى 

قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى
قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الأولى
 






قطاع غزة

فلسطين

وزارة الاوقاف

معبر رفح



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