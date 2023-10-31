غزة ستنتصر.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها آخر التطورات في الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين تحت عنوان " غزة ستنتصر.. جيش الاحتلال يعلن إطلاق العملية البرية.. الدبابات والمشاة يتقدمون من شمال وشرق وجنوب القطاع.. المقاومة تتصدى وتكبد إسرائيل خسائر فادحة.. واشتباكات فى بيت حانون وحى الزيتون وبيت لاهيا.

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