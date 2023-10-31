عضو "رجال الأعمال": توطين الصناعات يسهم فى سرعة تنمية سيناء

كتب هانى الحوتى

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن الصناعة أسرع الطرق لتحقيق تنمية سريعة وحقيقة لسيناء، حيث تمثل 17% من الناتج المحلي، وحققت طفرة في زيادة الصادرات لنحو 32 مليار دولار بالإضافة إلى أنها تستوعب 25% من العمالة.

وأضاف "الزيات"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن توطين الصناعات في سيناء من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة بها يمثل فرصة كبيرة لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة السياسية لنمو الصادرات إلى 100مليار دولار.

وأكد أن تنمية سيناء الآن أصبح أمر سهل للغاية بعدما نجحت الحكومة في 8 سنوات الماضية في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات من خلال المشروعات القومية فى الطرق والبنية التحتية وإنشاء الموانئ الجافة وإقامة 17 منطقة صناعية في 15 محافظة تضم 5300 منشأة صناعية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية اتجهت للاهتمام بتنمية العامل نفسه والصانع بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار وذلك بتشجيع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفنى وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة.