طالبة بدمياط تبتكر عصا لتيسير حركة المكفوفين.. وتؤكد: حاولت أقدم هدية.. صور

دمياط - هيثم مراد

قدمت طالبة في محافظة دمياط هدية لصالح فاقدي البصر لتشاركهم الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين، ولكن تلك المرة ستكون مختلفة، سيكون الاحتفال أكثر إيجابية.

الطالبة ملك العاطفي صاحبة الـ 17 عاما بنت محافظة دمياط وتحديدا مدينة دمياط، قدمت عصا المكفوفين والتي يمكنها أن تخبرهم بمخاطر الطريق أثناء السير.

قدم "اليوم السابع" لقاء مع طالبة دمياط والتي بدأت حديثها قائلة: " حاولت تقديم نموذج إيجابي في هذا اليوم، كنت سعيدة جدا عندما تمكنت من الانتهاء منه عصا المكفوفين المتطورة يمكنك القول إنه عصا يمكنها رؤية الطريق"

بدأت طالبة دمياط في توضيح فكرة مشروعها قائلة: " قمت بصناعة عصا مزودة بطاريات إضافة إلي أجهزة سينسور حساس لاستكشاف مخاطر الطريق" واستكملت الحديث قائلة: " قمت أيضا بوضع جهاز إنذار قوى يمكنه ارسال رساله عبر سماعات الاذن الي الشخص يخبره بما يعترض طريقه أثناء السير"

وتابعت الطالبة "ملك" قائلة: " استمر العمل لأكثر من 6 اشهر، تمكن خلالها من التوصل إلي الشكل النهائي قمت بالتجربة العملية ونجحت، كنت سعيدة جدا أنني تمكنت من إضافة شئ إيجابي لذوى الهمم خاصة في احتفالهم هذا العام"

واختتمت حديثها قائلة: " عليك فقط التفكير بشكل أكثر إيجابية من أجل الوصول إلي ما تريد، لا يستحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، هذه الفلسفة كانت كافية من أجل نجاحي فيما أقدمت عليه، أسعي أن أقدم الكثير من النماذج لخدمة البشرية فيما بعد هذا هدفي وانا الان بدأت اولي خطواتي نحو تحقيقه"