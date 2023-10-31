اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 04:24 م
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ضبط أسماك مجهولة المصدر و10 تجار يبيعون السجائر بأزيد من سعرها بكفر الشيخ

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:58 م
ضبط أسماك مجهولة المصدر و10 تجار يبيعون السجائر بأزيد من سعرها بكفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر لدى صاحب محل لبيع الأسماك المجمدة بمدينة كفر الشيخ، فضبطت "و.ع.م" 43 سنة، صاحب محل لبيع الأسماك المجمدة بمدينة كفرالشيخ، وعثر بحوزته فى المحل على 120 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر، بدون بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من  السجائر لدى 10 تجار من أصحاب محلات البقالة، يبيعون بأزيد من التسعيرة، منهم 5 من أصحاب محلات البقالة يبيعون بأزيد من التسعيرة بمدينة دسوق، و4 من أصحاب المحلات بمدينة الرياض، وضبط تاجر بمدينة فوة، تبين أنهم يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.







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