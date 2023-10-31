وقال نيبينزيا - في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن ، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، "إن الولايات المتحدة تفكر فقط في القاطنين في القارة الأوروبية، فيما أن أرواح الفلسطينيين لا تهم أحدا في واشنطن".

ووجه تساؤلا إلى الجانب الأمريكي حول سبب رفض واشنطن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مضيفا "أين تعاطفكم مع المدنيين الذي تعبرون عنه في أثناء كل جلسة للمجلس حول أوكرانيا، مع أن حياة المدنيين في أوكرانيا لم تتعرض لمثل هذه المخاطر التي تواجه الفلسطينيين في غزة".

من جانبه، قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، "لا توجد دولة تعمل أكثر من الولايات المتحدة من أجل تسوية هذا الوضع، ونحن نواصل العمل من أجل تخفيف حدة الوضع في هذه المنطقة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل حتى الآن في تبني أي مشروع قرار بشأن قطاع غزة، حيث لم يتمكن أعضاء المجلس من تجاوز الخلافات بشأن مختلف النقاط، بما فيها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي تعارضه واشنطن.



أ م ح/ سار / م د ن ي / إسر