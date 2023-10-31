رئيس "مياه سوهاج" يناقش معدلات أداء الشركة وميكنة تقييم أداء العاملين

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة معدلات الأداء وموقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تركيب العدادات لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وكذلك موقف تغيير العدادات العاطلة بالإضافة إلى مناقشة المقترح الخاص بميكنة تقييم أداء العاملين والتى تاتى فى اطار الحوكمة والترشيد والتحول الرقمى.

وأوضحت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع تم تكريم 6 قطاعات وإدارات عامة حاصلة على شهادة الأيزوا وهى قطاع الموارد البشرية والإدارات العامة للسلامة والصحة المهنية وشئون مجلس الإدارة والعلاقات العامة والاعلام والتوعية والتدريب ودعم النزاهة وكذلك العاملين المتميزين بقطاع التخطيط لمجهوداتهم فى إعداد القائمة النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمميزات بقطاع الدعم الفنى لدورهم فى إصلاح وصيانة معدات الشركة والدفع بمعدات جديدة تساهم فى حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة أى سيول أو أمطار متوقعة على محافظة سوهاج بالإضافة إلى تكريم العاملين بالإدارة العامة للعقود والمشتريات ولجنة الاستثمار لدورهم فى استغلال الأصول بنظام حق الانتفاع فى الأنشطة الاستثمارية التى تهدف إلى تعظيم الإيرادات.