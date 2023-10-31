وأضافت ميليكوف ، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية ، "لقد عاد مطارنا بالكامل إلى العمليات الطبيعية، وهناك 24 رحلة داخلية و28 رحلة خارجية مقررة اليوم فقط، وسيستخدم حوالي 3 آلاف مسافر المطار اليوم" .. مشيرا إلى أن تذاكر الطيران تباع بسرعة.

وتابع ميليكوف "أولئك الذين سعوا إلى تخويف الناس من خلال القيام بعمل سخيف وغير مجد قد فشلوا،ولم يتمكن أحد من تشويه صورة داغستان، والشيء الوحيد الذي فعلوه هو الإضرار بممتلكات شخص آخر، وقمنا بمعالجة هذه العواقب على الفور".

وكان عشرات من المواطنين في داغستان قد اقتحموا أول أمس الأحد، مبنى مطار محج قلعة بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب ، وتم إنشاء مقر عملياتي برئاسة ميليكوف لمعالجة الوضع، وقال الرئيس الداغستانى إن تصرفات المتجمعين في المطار كانت انتهاكا صارخا للقانون وسيتم تقييمها على النحو الواجب من جانب وكالات إنفاذ القانون.



