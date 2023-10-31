حلقة نقاشية بكفر الشيخ عن دور البرامج البحثية فى مواجهة تحديات زراعة القمح بمصر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محطة البحوث الزراعية بسخا بكفر الشيخ، مناقشة أعضاء الهيئة البحثية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، دور البرامج البحثية في مواجهة تحديات زراعة القمح في مصر من خلال الحلقة النقاشية (سيمينار) والتي ألقاها الدكتور عبد السلام منشاوي، أستاذ القمح بقسم بحوث القمح بسخا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطوه خليل، مدير المحطة، والدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشئون الارشاد والتدريب ومسئول الإعلام والعلاقات العامة والتواصل بالمحطة، والدكتور عبد الواحد ندا، وكيل المحطة لشئون البحوث، والعديد من أعضاء الهيئة البحثية من المعاهد والأقسام المختلفة بالمحطة وكلية الزراعة بكفر الشيخ.

وصرح الدكتور مجدي السماحي، بأن الحلقة النقاشية تطرقت للعديد من الموضوعات الهامة والتحديات التي تواجه الزراعة عامة، ومحصول القمح بصفة خاصة، ودور البرامج البحثية التي يقوم بها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بالتعاون مع المحطات البحثية لمواجهة هذه التحديات وخاصة التغيرات المناخية وندرة المياه، مؤكداً أن الحضور أجمعوا على أهمية مثل الحلقات النقاشية، التي تساعد على نقل المعلومة ومناقشة وجهات النظر المختلفة للوصول إلى حلول مبتكرة لتأمين الغذاء.

وأكد الدكتور عبد السلام منشاوي، أستاذ القمح بقسم بحوث القمح بسخا، أنه يجب أن نتعامل على تكاملية المحاصيل الزراعية المختلفة من حيث الأهمية وتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة حتى يتسنى للمزارع الحصول على عائد مادي مجزي.

وأضاف الدكتور محمد عطوة، مدير المحطة، أن محطة البحوث الزراعية بسخا تفخر دائما بعلمائها الذين يواصلون الليل بالنهار في محاولتهم الوصول بالأصناف المختلفة لأعلى إنتاجية من خلال برامج التربية والمكافحة والمعاملات المختلفة علاوة على توصيل المعلومة الزراعية الصحيحة بكافة الوسائل المختلفة.