جولف مدينتي يحصد جائزة World Golf Awards كأفضل ملعب في مصر وأفريقيا لعام 2023

حقق نادي مدينتي للجولف انجازاً كبيراً بحصوله على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الثالث على التوالي ، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2023 ، وذلك حسب تصنيف World Golf Awards ، وهي واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

وأقامت World Golf Awards احتفالها هذا العام في 23 أكتوبر 2023 ، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وحضره رواد وشخصيات بارزة في مجال لعبة الجولف من جميع أنحاء العالم. وتسلم جائزتي أفضل نادي جولف في مصر وافريقيا يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى.

وأعرب عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بفوز ملعب جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الثالث على التوالي، وفوزه لأول مرة بجائزة أفضل ملعب جولف في القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجاً لجهود مجموعة طلعت مصطفى في إقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية .

وأشار عمر هشام في هذا الصدد إلى أن ملعب جولف مدينتي تم تصميمه على أعلى مستوى من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، و يديره شركة “ترون” العالمية Troon ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم ، مؤكداً أن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية لرياضة الجولف ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال إستضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وأكد يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى ، أن فوز نادي مدينتي للجولف بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا جاء بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات العالمية خلال الفترة الماضية ، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور" ، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف ، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف “مينا تور”، والتى أقيمت بمشاركة 120 لاعباً من 35 دولة مختلفة، تحت رعاية الاتحادين العربى والمصرى للجولف.

من جانبه أكد اندي ستوكينچر، المدير العام لنادي مدينتي للجولف، أن الفوز بجائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا يعد انجازاً كبيراً يضاف إلى سجل الانجازات لنادي مدينتي للجولف ، إذ يتواجد أكثر من 900 ملعبا للجولف داخل القارة السمراء . وأضاف أن نادي مدينتي للجولف تم ترشيحه في فئة "أفضل نادي في العالم" ، والتي تضم أكبر 17 نادياً للجولف من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد انجاز غير مسبوق على مستوى رياضة الجولف في مصر وأفريقيا .

يشار إلى أن ملاعب جولف مدينتي من أحدث ملاعب الجولف في مصر ، مقامة على مساحة 420 ألف متر مربع، وتضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو احد الملاعب النادرة في مصر المجهزة لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.











