جامعة الزقازيق تنظم جلسة تعريفية عن الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة

كما عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم (569) لشهر أكتوبر عام 2023 برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الجامعة على تفعيل تطبيق وثيقة التأمين على جميع طلاب الجامعة ضد الحوادث ، حيث تغطى الوثيقة خطر تعرض الطلاب للحوادث سواء ( الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى ) ، على مدار 24 ساعة داخل جمهورية مصر العربية بدءا من العام الجامعى 2024/2023 ، وذلك حرصا من الجامعة فى الاهتمام بأبنائها من الطلاب.
كما وافق المجلس على التعاقد على وثيقة تأمين على أولياء أمور الطلاب ، بحيث تتحمل شركة التأمين عبء سداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطالب ، فى حالة وفاة ولى أمره ، وذلك طوال الفترة المتبقية للطالب بالجامعة سواء كان ذلك بالبرامج العادية أو المميزة بمصروفات ، بدءاً من العام الجامعى الحالى 2024/2023 ، وذلك حرصًا منها على مواجهة الحالات العديدة لتعثر الطلاب عن سداد المصروفات او استكمال مسيرتهم بالجامعة وتحقيقا للتكامل والرعاية الاجتماعية لطلاب الجامعة.
ونظراً لما تمر به دولة فلسطين الشقيقة من أحداث، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وإيماناً بدور الجامعة برعاية أبنائها من الطلاب الوافدين ، وافق مجلس الجامعة على تأجيل سداد مصروفات الفصل الدراسى الأول إلى الفصل الدراسى الثانى للطلاب الفلسطينيين الحاصلين على شهادة الثانوية الفلسطينية والمقيمين بقطاع غزة، وذلك بعد التأكد من محل إقامتهم، علي أن يتم دفع الفصلين معاً بالفصل الدراسى الثانى، مع منحهم شهادة قيد عن العام الحالي لإنهاء الإجراءات المرتبطة بالإقامة.
وفيما يخص الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بشأن قبول الطلاب المصريين من الصم والبكم والمكفوفين وذوي الإعاقة وطلاب الدمج التعليمي الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية وما يعادلها لعام (2023)، المتقدمين للالتحاق بالكليات التالية (بعدد 31 طالباً وطالبة من الصم والبكم وضعاف السمع بكلية التربية النوعية، وعدد 45 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة بكلية الآداب ، وعشرة طلاب بكلية التجارة، وستة طلاب بكلية الحقوق).
كما وافق المجلس على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على اعتماد الدورات التدريبية الجديدة بالمركز التكنولوجي للتدريب والاستشارات وريادة الأعمال والتطوير الذاتي، بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة، علي أن يتم عقد الدورات حضورياً أو أونلاين، أو خليط بينهما حسب ما تقتضيه ظروف الدورة التدريبية.
وناقش مجلس الجامعة أيضاً عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعديل بعض اللوائح الدراسية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بعددٍ من الكليات.
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