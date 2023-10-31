تعرف على المشروعات السكنية الجديدة فى شمال سيناء.. صور

قال المهندس ناجى رضوان، رئيس جهاز تعمير سيناء بشمال سيناء أن هذه المشروعات تشمل، 20 عمارة سكنية فى مدينة العريش، موزعة فى حى المساعيد 10 عمارات فى تضم 200 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 75 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتجديد عمارات المساعيد بالعريش وعددها 105 عمارات سكنية بتكلفة وصلت إلى 440 مليون جنيه، و6 عمارات سكنية فى حى الريسة بتكلفة 60 مليون جنيه، تتكون العمارة من دور أرضى و5 أدوار علوية، ويتكون الدور من عدد 4 وحدات سكنية تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، و6 عمارات سكنية فى حى ضاحية السلام بتكلفة 55 مليون جنيه، تتكون العمارة من دور أرضى و5 أدوار علوية، ويتكون الدور من عدد 4 وحدات سكنية تضم كل وحدة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وأضاف أنه تم إنشاء 10 منازل بدوية فى قرية التلول بمركز بئر العبد، بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزى للتعمير "الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء"، ضمن مشروع إنشاء 30 منزل بالتلول، حيث سيتم افتتاح 20 منزلا آخرين فى نهاية شهر أكتوبر الجارى، وكل منزل بمساحة إجمالية 120 مترا مربعا، يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا وحوش بمساحة 40 مترا، كامل المرافق من مياه وكهرباء وإنارة وتشطيب، كما تم تسليم المنتفعين عقود المنازل البدوية فى مدينة نخل وعددها 15 منزلا والمنازل البدوية فى النثيلة وعددها 15 منزلا.