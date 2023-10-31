تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى المعادى 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبيعها للراغبين فى الحصول عليها، من المتعاطين.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت جهات التحقيق بالكشف عن الصحيفة الجنائية للمتهم، وتحليل عينة من المضبوطات لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم مقيم بالمعادى تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وخزينة وكمية من الطلقات النارية وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 كيلوجرام وكمية من مخدر الفودو وسلاح أبيض "مطواة" وميزان حساس.