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براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 03:59 م
براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم صبرى عبد المنعم
كتب سليم على

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قضت محكمة جنح مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، ببراءة المتهمين فى واقعة النصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، قضت بحبس عامين لـ 8 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

قال الفنان صبرى عبد المنعم، خلال التحقيقات، أن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع، واسندت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم، فى مبلغ مليون و900 ألف جنيه فى منطقة المقطم بالقاهرة.

اعترف المتهمون فى التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الرئيسى إنه أوهم الفنان صبرى عبد المنعم بشراء شقته مقابل مليون و900 ألف جنيه، وأضافت متهمة بالقضية أنها حررت شيكا دون رصيد لصالح الفنان الشهير مقابل توكيل عام بالبيع للشقة، ثم باعتها لشركة مقاولات بالاشتراك مع الآخرين.

 

 

 

 

 

 

 

 







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أخبار الحوادث

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