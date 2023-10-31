انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة بالانتخابات الرئاسية فى أسيوط.. صور

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية "شارك.. الكلمة كلمتك" الانتخابات الرئاسية مصر 2024 "لقاء العاصمة"، والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والدكتور عصام زناتى عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط سابقًا، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة ولفيف من الشباب وممثلى البرلمان الشبابي.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين تلاها كلمات الحضور والمحاضرة الرئيسية باللقاء للدكتور عصام زناتى أستاذ القانون الدولى والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط الذى أكد خلالها أهمية المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى المقبل والإدلاء بصوتهم فى صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطنى ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة فى إطار التحديات التى تواجهها الدولة المصرية.

ولفت محافظ أسيوط، إلى ضرورة نشر الوعى والتثقيف السياسى لحث المواطنين، والشباب على ذلك لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسى الذى يرغبون فى التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم فى المستقبل.

وطالب محافظ أسيوط الشباب بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة فى توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة بإعتبارهم عنصر حيوى فى المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عن طريق متابعة الأحداث السياسية وحضور الندوات والمؤتمرات والمناقشات السياسية والإنخراط فى عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى لتنمية هويتهم وتطوير قدراتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية فى سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأكد محافظ أسيوط، أن نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصرى ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب مشيرًا إلى أهمية الفعاليات والندوات ومثل تلك الحملات التى تنظمها الشباب والرياضة فى رفع الوعى لدى الشباب وتنمية روح الانتماء والولاء والمشاركة فى حل المشكلات دون التأثر بالأفكار السلبية التى تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.

وأضاف علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أنه سيتم تنفيذ جلسات وندوات بالمراكز والأحياء خلال الأيام القادمة ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى المقبل باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة.