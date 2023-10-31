اليوم السابع
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انتشار سيارات الصرف بشوراع وميادين الإسكندرية تحسبا لهطول الأمطار.. صور

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:16 ص
انتشار سيارات الصرف بشوراع وميادين الإسكندرية تحسبا لهطول الأمطار.. صور انتشار سيارات الصرف بشوراع الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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انتشرت سيارات الصرف الصحى فى ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بهطول أمطار على المحافظة اليوم.

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية،رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع اليوم سقوط امطار متوسطة على معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وتم توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات فى المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

انتشار سيارات الصرف بشوراع الإسكندرية
انتشار سيارات الصرف بشوراع الإسكندرية

انتشار سيارات ومعدات الصرف الصحي بالإسكندرية
انتشار سيارات ومعدات الصرف الصحي بالإسكندرية

تمركز سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية
تمركز سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية

معدات الصرف الصحي بطريق الكورنيش في الإسكندرية
معدات الصرف الصحي بطريق الكورنيش في الإسكندرية

 

 







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