امتحانات الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية بنظام ورقة للأسئلة وأخرى للإجابة

أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم بنظام ورقة الأسئلة والإجابة الطريقة التى تم إجراء الإمتحانات بها فى العام الدراسى الماضى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن الامتحانات الشهرية للشهادة الإعدادية وصفوف النقل تتم اجراؤها فى مواعيدها.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجه المديريات التعليمية، بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن تقييم الطلاب بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى، وامتحان موحد نهاية العام الدراسى لطلاب الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي" مشددة على أنه لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتعقد اختبارات الشهر لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شددت على أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل فى المدارس خلال العام الدراسى 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى للعام الدراسى 2023/2024، كما هو أسوة بالعام الدراسى السابق دون أى تغيير، مُوضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسى الواحد، تنقسم إلى اختبارى شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسى، والذى يستهدف قياس نواتج التعلم فى مناهج الفصل الدراسى كاملةً، بما فيها المناهج التى أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية.