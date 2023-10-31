النيابة العامة تواجه جرائم إخفاء وطمس أرقام اللوحات المعدنية للسيارات

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

يحاول بعض قائدى السيارات إخفاء أرقام اللوحات المعدنية لسيارته أو طمس أحد الأرقام أو الحروف أو وطي اللوحة، حتى يتمكنت من الهرب من المخالفات المرورية والإفلات من العقوبة فى حالة ارتكابه جنحة أو جريمة بالسيارة وهو ما لاحظته النيابة العامة خلال الفترة الماضية وصدر توجيه من النائب العام لمواجهة ذلك.

ولاحظت النيابة العامة خلال الفترة الماضية تواتر ارتكاب جرائم إخفاء أرقام لوحاتهم المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

الأمر الذى دفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.

وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.