المعارضة الإيطالية بالبرلمان: هل حكومتنا تدعم إسرائيل لتدمير آخر مبنى بغزة؟

طالبت المعارضة الإيطالية من رئيسة الحكومة، جورجيا ميلونى، توضيح أسباب الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الخاص بالتهدئة فى غزة، وتساءل ريكاردو ريكياردى حركة النجوم الخمسة "ما هى استراتيجيتنا؟ هل ندعم إسرائيل حتى لا يبقى أى مبنى فى غزة؟.

وفى جلسة ساخنة فى البرلمان الإيطالى مساء أمس، استطرد ريكاردو ريكياردى من حركة النجوم الخمسة: نريد رئيسة الوزراء أن تسأل الإسرائيليين ما هو الهدف، لأننا نعتقد حقا أن قادة الفصائل الفلسطينية بقوا فى غزة فى انتظار رد فعل إسرائيل؟"، حسبما قالت صحيفة جلوباليست الإيطالية.

وأضاف ريكياردى "نريد أن نقول لإسرائيل "توقفوا"، لأننا لا نستطيع حقًا معرفة ما سيحدث بعد ذلك، لأننا ندعم إسرائيل ولكن نريد طفلًا من غزة يكون محظوظ بما فيه الكفاية ليتم إنقاذه اليوم.. وإذا تم انقاذه كيف نعتقد أنه سيكبر بعد ذلك" ما هى المشاعر تجاه الغرب الذى تخلى عنه؟ نعتقد أن البرلمان يستحق نقاشا جديا ومتعمقا، ولا نريد أن نكون فى هذه الصفحة من التاريخ مثل أولئك الذين يتجهون جبناء إلى الاتجاه الآخر".

وقال فينشينزو أميندولا من الحزب الديمقراطى: "لا يقوم أحد منا بدعاية سياسية، ويجب على الحكومة أن تقدم تقريرا لفهم المساحة المتاحة لتحرير الرهائن وإنقاذ حياة الأبرياء فى ظل القصف المستمر على غزة".

ودعا كل من الحزب الديمقراطى وحركة خمس نجوم وتجمع اليسار- الخضر وحزب (+ أوروبا) الحكومة إلى تقديم "معلومات عاجلة حول الوضع فى الشرق للحفاظ على علاقات وثيقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان فى هذه المرحلة".

ومن بين المطالب التى تم تقديمها على وجه الخصوص لرئيسة الوزراء جورجا ميلونى والحكومة توضيح سبب الامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف انسانى لإطلاق النار فى غزة، الذى قدمته الأردن الأسبوع الماضي.