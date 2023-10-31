المشدد 10 سنوات لموظف وعزله من وظيفته لاختلاسه أموالا من حسابات العملاء بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم "ع.ح.م" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وبرد مبلغ 114.700 ألف جنيه، وتغريمه نفس قيمة المبلغ والعزل من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12914 لسنة 2023 جنايات المنشية، بقيام المتهم باختلاس أموال من جهة عمله.

وتبين أن المتهم " ع.ح.م" موظف بشركة لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية ومدير فرع بالمنشية سابقا، بصفته موظفا عاما، ومن ماموري التحصيل إحدي الشركات المساهمة، التي تساهم فيها الدولة بنصيب رأس مالها، اختلس أموالا قدرها تسعة وأربعين ألفا وسبعمائة جنيها وواحد وعشرون قرشا، وكذلك المبلغ خمسة وستون الف جنيه، عن طريق الوصول إلي حسابات عملاء مستخدما الأرقام السرية الخاصة بهم وتحصل بإجمالي مبلغ مائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة جنيها وواحد وعشرين قرشا، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.