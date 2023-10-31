المجلس القومى للإعاقة يبحث مع الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة ذوى الهمم

تفعيلا للتواصل والتعاون بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات، استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، المستشار وائل الشيمى، عضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، للوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتوفير سبل الإتاحة اللازمة حتى يتمكنوا من التصويت بسهولة ويسر.

شهد اللقاء التشاور حول إجراءات تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال نموذج الإقتراع المتاح بطريقة برايل، وكذلك الإرشادات التوعوية الخاصة بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، حتى يكون الجميع مشاركين فى عملية انتخابية متاحة وميسرة للأشخاص ذوى الإعاقة.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن التعاون بين المجلس والهيئة ووزارة التضامن الاجتماعى، يأتى تحقيقا لأهداف ومحاور البروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين الهيئة والمجلس والوزارة، بحضور ممثلى الأطراف الثلاثة، وان الاجتماعات الدورية بين المجلس والهيئة من شأنها مناقشة كافة الأمور اللوجستية والمعينات الإتاحية للأشخاص ذوى الإعاقة للتسهيل عليهم فى مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارهم شركاء فاعلين فى بناء الوطن، خاصة وأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات يتبعان منهج جديد فى التعاون من شأنه مناقشة أدق التفاصيل واتباع المعايير الفنية للتأكد من الاتاحة الكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة للمشاركة فى العملية الانتخابية، كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية فى لجان البعثات الدبلوماسية واتاحة التصويت بطريقة برايل فيها فى ظل أول دستور يعطى للمصريين بالخارج حقهم فى الانتخابات ومن داخلهم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الاجتماع تم فيه الاطلاع على نموذج الاقتراع بطريقة برايل، ومراجعة البوستر التوعوى الخاص بالإعاقات السمعية والمصور بلغة الإشارة، وذلك حتى يتحقق شعار " لا أحد يتخلف عن الركب" ويكون الجميع مشاركين فى العملية الانتخابية وفى مقدمتهم الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا لحقوقهم المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، إلى استمرار قوافل المجلس التوعوية من خلال مبادرة المجلس "صوتك حقك" لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024.

جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه بالحضور والمناقشة من جانب المجلس المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانونى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وسليمان عامر، الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون الإدارية، والدكتور خالد حنفى، مسؤول الإتاحة بالمجلس، والكاتب الصحفى حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامى للمجلس، وسامى أحمد، مسئول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية من الأشخاص أصحاب الإعاقة البصرية ومن الصم وضعاف السمع.