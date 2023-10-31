وأضاف بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "لجنة حكومية خاصة تتعامل مع هذا الأمر، ومن الأفضل أن يتم استجوابهم للحصول على معلومات مفصلة"؛ وذلك ردا على سؤال متعلق بالشروط الخاصة لمغادرة روسيا للشركات الغربية.

وتابع: "ومع ذلك، إذا تحدثنا عن النهج المفهوم، فمن المؤكد أن هناك شركات تنسحب، وهناك شركات باقية هنا، وتواصل التعامل مع أعمال مربحة ومفيدة إلى حد ما".

وشدد بيسكوف على أن "الخروج سيكون بالشروط التي تحددها اللجنة الحكومية الروسية"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك خروج حر أو مجاني واللجنة تنظم ذلك بشكل صارم".

وأوضح أن "الشروط الخاصة للخروج من روسيا للشركات من الدول غير الصديقة لا تتعلق بتقلب سعر الروبل"، مبينا أن "هذا لا يرتبط بانخفاض سعر الروبل.. سعر الروبل معرض بالفعل للتقلبات، مثل العديد من العملات.. هناك فترات ينخفض ​​فيها، وهناك فترات يصبح فيها أقوى.. هذه عملية اقتصادية عادية".