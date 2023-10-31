القومى للمرأة يواصل فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بالبحيرة

يواصل المجلس القومى للمرأة، فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمحافظة البحيرة بمدارس مركز كفر الدوار، بإجمالى عدد 1000 مستهدفة من الطالبات.

ومبادرة "دوى" ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص فى وزارة التربية والتعليم.

ويتم تدريب الطالبات على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة، وكذلك التعلم الرقمى وتنفيذ حوار الاجيال بين الفتيات وامهاتهن وإدارة حوار مجتمعى من خلال نوادى المشاهدة.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.