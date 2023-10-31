الفيضانات العارمة تتسبب فى تشريد أكثر من 500 شخص بشرق الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (أ ش أ)

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية فى تشريد أكثر من 500 شخص فى مدينة "دونجو"، الواقعة عند ملتقى نهرى "دونجو" و"كيبالى"، بإقليم كيفو الجنوبى الواقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .



وقالت "اللجنة الأبرشية للعدالة والسلام" في دونجو - وهي منظمة كاثوليكية تابعة لأبرشية بوكافو بإقليم كيفو الجنوبي - إن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ نحو أسبوع تسببت في فيضان نهر "كيبالي" الذي أغرق منازل أكثر من 500 شخص وتسبب في تشريدهم.



وأوضحت اللجنة - في بيان لها نقلته صحف محلية - أن العديد من المنازل والمدارس وحقول المزارعين قد دُمرت بسبب فيضان نهر "كيبالي"؛ مما أجبر ضحايا هذه الفيضانات على الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا.



يذكر أن مدينة منطقة "كاليهي" في إقليم "كيفو الجنوبي" أيضا شهدت في مطلع شهر مايو الماضي هطول أمطار غزيرة أدت لحدوث فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في وفاة نحو 500 شخص وتشريد الآلاف.