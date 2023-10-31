السفينة WANG DA تغادر سفاجا وعلى متنها 37 ألف طن فوسفات إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 520 شاحنة و 137 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 348 شاحنة و 124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع ، 172 شاحنة و 13 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALMOTHANNA قادمة من جدة لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة WANG DA وعلي متنها 37000 طن فوسفات تصدير الي الصين .

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين دليلة والحرية، و كما شهد ميناء نويبع تداول 1770 طن بضائع و 163 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهى آيلة ، بريدج واور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 930 راكب بموانيها .