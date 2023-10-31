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السفينة WANG DA تغادر سفاجا وعلى متنها 37 ألف طن فوسفات إلى الصين

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:23 ص
السفينة WANG DA تغادر سفاجا وعلى متنها 37 ألف طن فوسفات إلى الصين موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 520 شاحنة و 137 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 348 شاحنة و 124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع ، 172 شاحنة و 13 سيارة .
 
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALMOTHANNA قادمة من جدة لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة WANG DA وعلي متنها 37000 طن فوسفات تصدير الي الصين .
 
فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين دليلة والحرية، و كما شهد ميناء نويبع تداول 1770 طن بضائع و 163 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهى آيلة ، بريدج واور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 930 راكب بموانيها . 
 
 



 

 







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