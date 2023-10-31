الجمهوريون بـ"النواب" الأمريكى يسعون لتمويل مساعدات إسرائيل من تمويل الضرائب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة CBS News الأمريكية إن الجمهوريين فى مجلس النواب يريدون دفع المساعدات الأمريكية الطارئة لإسرائيل بخفض تمويل مصلحة الضرائب، مما يمهد لصدام مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين حول كيفية دعم الدولة العبرية، التى تعد حليفا أساسيا لأمريكا.

وأصدر الجمهوريون بمجلس النواب، الاثنين، إجراءً مستقلا بقيمة 14.3 مليار دولار من شأنه أن يدفع تكاليف المساعدات لإسرائيل عن طريق خفض نفس المبلغ من التمويل الذى تم تخصيصه لمصلحة الضرائب بموجب قانون خفض التضخم، وهو أحد الإنجازات التشريعية للرئيس بايدن.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون فى تصريحات لفوكس نيوز: سنقوم بدفع تكاليف مشروع القانون، لكننا لن نقوم بطبع نقود وإرسالها إلى الخارج.

ويشعل مشروع القانون الجمهورى معركة حول دعم إسرائيل، حيث يريد بايدن والديمقراطيين فى مجلس الشيوخ ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بعشرات المليارات المقدمة لأوكرانيا، والتى يعارضها بعض الجمهوريين. وطلب البيت الأبيض من الكونجرس 105 مليار دولار حزمة مساعدات قبل اسبوعين، تشمل 14 مليار دولار لإسرائيل، و61 مليار دولار تتعلق بأوكرانيا.

واعرف جونسون، المؤيد للفصل بين حزمتى المساعدات، بأن خفض تمويل الضرائب لن يحظى بتأييد بين الديمقراطيين، لكنه قال أنه يخطط لمهاتفة زغيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر من أجل إجراء محادثة مباشرة وشاملة.

وكان بايدن قد وقع قانون خفض التضخم عام 2022، ويشمل مئات المليارات من الدولار لأولويات الديمقراطيين المرتبطة بتغير المناخ وتكاليف الرعاية الصحية والضرائب، كما يعزز تمويل مصلحة الضرائب بحوالى 80 مليار دولار، بما يسمح لها بتوظيف الآلاف من العملاء وتغيير أنظمة تعود لعقود.