"التعليم" تعلن شروط مشاركة أولياء الأمور فى المسابقة الثقافية الدينية.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور للمشاركة فى المسابقة الثقافية الدينية الكبرى للعام الدراسي الحالي، قائلة: أنه في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين أطراف العملية التعليمية، تدعو أولياء أمور الطلاب بصفتهم القدوة الحسنة ورعاة الثقافة والوعي في الأسرة المصرية للمشاركة في المسابقة الدينية وذلك بكتابة بحث موثق عن أحد



الموضوعين التاليين: - الآداب العامة: أساس المجتمع المتحضر في ضوء قراءتك كتاب الآداب العامة" الجزء الأول والثاني من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أهمية الآداب العامة في بناء مجتمع مسلم متحضر.

- الرأي الحر والكلمة المسئولة أساسان لنجاح المجتمعات" في ضوء قراءتك كتاب " الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، اكتب بحثا عن الشأن العام للدول والمجتمعات ودور الرأي الحر والكلمة المسئولة في تطويره والارتقاء به.



وحددت الوزارة شروط المسابقة لأولياء الأمور: - أن يكون المشارك ولي أمر طالب مسجل في إحدى المدارس الحكومية المصرية في عام تنفيذ المسابقة.

- تتم المشاركة من خلال المدرسة المسجل بها الطالب وتصعد من المدرسة للتوجيه بالإدارة.

- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر على ورق مقاس 48 بهوامش (٢,٥٤ سم).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14 وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم ١٦ بلون عادي غير مسود)،

- في الحاشية يذكر اسم المؤلف عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر. رقم الطبعة والجزء في حال تعدد أجزاء الكتاب، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا في دورية

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للأراء وفقا للقواعد المتعارف عليها ولا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية 28 مارس 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، جوائز المسابقة الدينية الكبري لأولياء الأمور والتي تتقدم بها وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

- المركز الأول : 4000 جنيه.

-المركز الثاني : 3000 جنيه .

- المركز الثالث : 2000 جنيه.

- من المركز الرابع إلى العاشر: 1000 جنيه.