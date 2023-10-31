البنتاجون: نعمل مع الشركاء لضمان عدم امتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الكبير

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تعمل مع الوكالات الحكومية والحلفاء والشركاء لضمان عدم امتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الكبير.



وذكرت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني، الإثنين: "أن المسؤولين الأمريكيين يعملون بشكل وثيق مع القادة الإسرائيليين ومع الشركاء في المنطقة لاستعادة الأمن في المنطقة والعمل مع جميع الجماعات ذات الصلة لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

مضيفة أن الحكومة الأمريكية تعمل أيضًا مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل الإجلاء الآمن للمواطنين الأمريكيين من غزة.



وفي سياق منفصل أوضحت الوزارة أن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات عسكرية حاسمة للدفاع عن القوات الأمريكية التي تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.



وأضاف البيان: "أن تورط إيران في هذا الصراع برمته ليس مفاجئا، والولايات المتحدة تشعر بالقلق.. ولذا ستواصل الولايات المتحدة تركيزها على منع التصعيد الإقليمي واتساع نطاق هذا الصراع".



وأوضحت الوزارة أن "إيران تزود وكلائها بالطائرات بدون طيار وبالتدريب والأسلحة التي يستخدمونها لمهاجمة القوات الأمريكية، وتستخدم إيران نفسها الزوارق السريعة لمضايقة الشحن في الخليج العربي الحيوي".



وأفاد "البنتاجون" بأن الولايات المتحدة زادت من وضع قوتها في القيادة المركزية الأمريكية، ولكن يمكنها أيضًا الاعتماد على الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة، وعملت الولايات المتحدة لسنوات على بناء دفاعات جوية وبحرية شبكية في المنطقة.