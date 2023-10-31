البنتاجون: القوات الأمريكية تعرضت لـ23 هجوما فى العراق وسوريا خلال أكتوبر

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قال العميد بات رايدر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه خلال الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر الجاري، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 23 مرة في العراق وسوريا.

وردا على سؤال بشأن قصف المنشآت الأمريكية بالقرب من مدينة "دير الزور" السورية.. قال رايدر: "القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت للهجوم 14 مرة على الأقل في العراق، وتسع مرات منفصلة في سوريا، من خلال هجمات متعددة من الطائرات الهجومية بدون طيار والطائرات بدون طيار الانتحارية".



وأضاف رايدر - بحسب بيان للبنتاجون الإثنين - أن الجيش الأمريكي أحبط العديد من هذه الهجمات، وأن معظم هذه العمليات فشلت في الوصول إلى أهدافها، وذلك بفضل الدفاعات الأمريكية القوية.