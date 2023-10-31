اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:17 ص
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"الأوقاف" تعلن تفاصيل مسابقة "المبشرون بالجنة" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:57 ص
"الأوقاف" تعلن تفاصيل مسابقة "المبشرون بالجنة" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وزارة الاوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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فى إطار الدور التثقيفى والتوعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة: "المبشرون بالجنة"، وتهدف إلى التعريف بمكانة ومنزلة الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) ممن بشرهم النبى (صلى الله عليه وسلم) بالجنة، وبيان فضائلهم وسبقهم فى الإسلام الذى به نالوا هذه البشارة واستحقوا به هذه المنزلة الرفيعة.

جوائز المسابقة:

المسابقة لها جائزة يوميًّا، قيمتها ألف جنيه، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع، إضافة إلى ثلاث جوائز شرفية، اثنتان منها للمشاركين فى المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية وواحدة من خارجها وتذاع أسماؤهم عبر إذاعة القرآن الكريم.

وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم يومًّا بدءًا من أول شهر نوفمبر، يوميًّا فى تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا وتعاد قبل المغرب فى نفس اليوم، وللمشاركة فى الإجابة على أسئلة المسابقة على الرابط التالي:







وزارة الاوقاف

اذاعة القران الكريم

مسابقة الاوقاف

جوائز مسابقة الاوقاف



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