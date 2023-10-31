الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل، حيث تضمنت المستندات:

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب .

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب صورة البطاقة الشخصية لولي الامر مكتوب عليها رقم التليفون استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها .

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

- ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى على مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام الامتحان بالشهادة الإعدادية، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضى، وذلك وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات، وبالنسبة لاختبارات الشهور للمراحل التعليمية للنقل، وجه الوزير بالسماح بإعداد هذه الاختبارات داخل المدرسة، بالتنسيق بين مديرى المدارس والإدارات التعليمية.