استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة العشرات فى قصف إسرائيلى على غزة

ونقلت الوكالة عن مراسلها إن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أن عدد الشهداء في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 شهيدا.

كما ذكرت الوكالة أن 18 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا في قصف منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط القطاع .

وفي شمال القطاع، أفاد المراسل بسقوط 3 شهداء بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أصيب 9 مواطنين نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع، كما استشهد 7 آخرين وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون.

وتعرض منزل لعائلة حبيب في الحي ذاته للقصف، ما أدى لاستشهاد 15 شخصا ، بينما لا زال عدد آخر تحت الأنقاض، بحسب الوكالة.