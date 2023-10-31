ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 11.78% خلال تعاملات شهر أكتوبر

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 11.78% ليغلق عند مستوى 22550.65 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 14.29% ليغلق عند مستوى 4325.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.77% ليغلق عند مستوى 6476.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.80% ليغلق عند مستوى 27701.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 6.21% ليغلق عند مستوى 5171.52 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 161.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.536 تريليون جنيه، بنسبة نمو 11.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 1.053 تريليون جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.355 تريليون جنيه بنسبة نمو 15.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 933.2 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 17.9 مليار ورقة منفذة على 2.322 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 164.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.206 مليار ورقة منفذة على 1.534 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.15% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 91.95%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 52.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 1.1 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 17.4 مليار جنيه، بحجم تداول 8.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 771.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 70.1 مليار جنيه بحجم تداول 13.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.9 مليون عملية.