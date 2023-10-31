إيطاليا تحذر إسرائيل بشأن الهجوم على المدنيين منهم الإيطاليون العالقون فى غزة

فاطمة شوقى

أصدر نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير الخارجية أنطونيو تاجانى تحذيرًا جديدًا للحكومة الإسرائيلية بشأن الهجمات ضد السكان المدنيين، وأشار إلى أن هناك امرأتين حامل كانتا من بين الإيطاليين الأربعة عشر العالقين فى قطاع غزة.

ووفقا لوكالة أنسا الإيطالية فقال تاجانى "الرسالة التى نرسلها بوضوح شديد إلى الإسرائيليين، وهى نفس الرسالة التى أرسلها الرئيس الأمريكى جو بايدن، هى إيلاء اهتمام كبير للسكان المدنيين فى غزة.

وأضاف تاجانى أنه "من الضرورى ضمان عدم تدهور الوضع فى غزة"، وأكد "إننا نتابع الإيطاليين الـ14 وخمسة من أقاربهم دقيقة بدقيقة"، مضيفا أن المواطنين لم يكونوا فى منطقة النزاع.، وأضاف: "بينهم امرأتان حامل، وجميعهم على اتصال بقنصليتنا فى القدس".

واختتم تاجانى حديثه قائلًا: "سنواصل إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى.

وكان أعلن تاجانى، عن إرسال أول طائرة محملة بالمساعدات المخصصة إلى قطاع غزة عبر مصر.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن وفدًا من وزارتى الدفاع والخارجية وكذلك الأمم المتحدة سيكون حاضرًا بالإضافة إلى السفير الإيطالى فى مصر الذى سيكون هناك لتنظيم توزيع المساعدات التى سيتم إرسالها إلى الهلال الأحمر، بعد عبورها من مصر عن طريق رفح.