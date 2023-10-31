إقالة نائب بريطانى من حزب المحافظين لدعمه وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت: نهال أبو السعود

تم إقالة نائب من حزب المحافظين البريطانى من منصبه الحكومى بعد أن عبر عن موقفه المخالف لموقف رئيس الوزراء البريطانى حيث دعا ريشى سوناك علنا لدعم وقف اطلاق النار فى غزة.

وفقا لصحيفة الجارديان تم فصل بول بريستو من منصبه كمساعد وزارى فى وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا امس الاثنين بعد أن كتب إلى رئيس الوزراء للدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لإنقاذ الأرواح.

وفى الأسبوع الماضى، حث سوناك على وقف القتال فى غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية بأمان إلى أولئك الذين ليس لديهم طعام أو ماء أو دواء، لكنه لم يصل إلى حد الضغط من أجل وقف كامل لإطلاق النار.

وبحسب داونينج ستريت تم اقالة بريستو لان تعليقاته لم تكن متسقة مع مبادئ المسئولية الجماعية، ويعتبر بريستو هو اول نائب يفقد وظيفته بسبب دعوته لإنهاء الأعمال العدائية

وفى رسالة من إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، قال بريستو أن المدنيين الفلسطينيين فى غزة يواجهون عقاب جماعى نتيجة للحصار الإسرائيلى والغارات الجوية التى شنتها قوات الاحتلال بعد الهجوم المباغت الذى تعرضت له السابع من أكتوبر.

وكتب: "إن وقف إطلاق النار الدائم من شأنه أن ينقذ الأرواح ويسمح بمواصلة طابور المساعدات الإنسانية للوصول إلى الأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها".

وفى تعليقات أخرى على صفحته على فيس بوك، قال بريستو: “الفلسطينيون العاديون ليسوا حماس. أجد صعوبة فى رؤية كيف أصبحت إسرائيل أكثر أمانًا بعد مقتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. ويجب ألا يتعرضوا لعقوبات جماعية"

وقال داونينج ستريت إن بريستو، النائب عن بيتربورو، طُلب منه ترك وظيفته كسكرتير خاص برلمانى لخرقه الرتبة، وقال متحدث باسم الحكومة: "طلب من بول بريستو ترك منصبه فى الحكومة بعد تعليقات لم تكن متوافقة مع مبادئ المسؤولية الجماعية".