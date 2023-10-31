اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:00 م
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية الضفة الغربية - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. 


وقالت مصادر أمنية، إن شابًا أصيب بالرصاص خلال مواجهات امدلعت في قرية "أودلا" جنوب محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية. 


وأضافت المصادر أن فلسطينيين آخرين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة "بيت أمر"، الأشد اضطرابا في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة. 


وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت المُصابين الثلاثة للمُستشفى.







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