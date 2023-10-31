إسبانيا: العثور على جثتين على متن قارب يحمل مهاجرين قبالة جزر الكناري

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أفادت خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية الاثنين بالعثور على جثتي مهاجرين اثنين على متن قارب يحمل أكثر من مائتي مهاجر تم رصده في وقت مبكر من صباح اليوم قبالة جزيرة تينيريفي، أكبر جزر الكناري الإسبانية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن خدمات الإنقاذ البحري لم تدل بالمزيد من التفاصيل بشأن الضحيتين، ولكنها أشارت إلى أن القارب يحمل 34 قاصرا.

وهذا هو قارب المهاجرين الثالث الذي يصل إلى الجزيرة الاثنين، وذلك بعد العثور على قارب يحمل على متنه 83 مهاجرا وآخر يقل 95 شخصا.

يذكر أن 23 ألفا و500 شخص تقريبا وصلوا إلى جزر الكناري عن طريق القوارب في الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الـ15 من أكتوبر الجاري؛ ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.