إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال حملات فى مركز البلينا بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، عن إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم القيام بحملات مكثفة، أسفرت عن إزالة 10 حالات مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطا، وإزالة 6 حالات إزالة فورية لتعديات بقرى أولاد عليو، وبني حميل، كما تم إزالة 4 حالات بقرى الحلافي وبرخيل على مساحة أربعة قراريط، وإزالة فورية وردم قواعد خرسانية بقرية الساحل بحري على مساحة 2 قيراط مع مصادرة مواد البناء.

كما تم إزالة حالتى تعد بأساسات خرسانية على مساحة ثلاثة قراريط بقرية السمطا، وإزالة 10 حالات تعد خارج الحيز العمراني بمجلس قروي أولاد عليو وبرديس، ومنشاة برديس، وأبيدوس.